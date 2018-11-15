Suudi savcıdan Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında 5 idam istemi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturmasına ilişkin başkent Riyad'da basın toplantısı düzenledi.

Şelan, burada yaptığı konuşmada, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalanarak dışarı çıkarıldı." dedi.

Kaşıkçı'yı öldüren ekibi kurma emrini eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri'nin verdiğini, öldürme emrinin ise ekibin başkanı tarafından verildiğini söyleyen Şelan, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamı istendi." ifadesini kullandı.

"21 şüpheliden 11'ine suç isnat edildi"

Şelan ayrıca Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 21 şüpheliden 11'ine suç isnat edilerek dava dosyasının mahkemeye gönderildiğini belirtti.

"Zanlılardan biri kameraları bozdu"

Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel iş birlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaşıldığını kaydeden Şelan, Suudi gazetecinin öldürülmesi olayında suçlananlardan birinin, konsolosluktaki kameraları bozduğunu dile getirdi.

Kahtani'ye yurt dışına çıkış yasağı

Şelan, görevden alınan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani hakkında ise yurt dışına çıkma yasağı getirildiğini aktardı.

Sözcü, "Türkiye'den olayla ilgili delil ve ses kayıtları talebimize olumlu yanıt vermesini istiyoruz." ifadesini kullandı.



Öte yandan Suudi Arabistan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada söz konusu bilgilere, Türkiye-Suudi Arabistan ortak çalışma grubu ile Suudi Başsavcılığın sürdürdüğü soruşturma neticesinde ulaşıldığı aktarıldı.

Muhabir: Afra Aksoy-Ahmed Ghanem Selouma-Zeynep Tüfekçi