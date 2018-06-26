Suudi kadın sürücü Renault F1 otomobilini deneyimledi

İSTANBUL (AA) - Arabistanlı kadın girişimci ve Suudi Arabistan Motor Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Aseel Al-Hamad, Renault Sport Formula 1 Takımı'nın E20 otomobilini deneyimledi.

Renault açıklamasına göre, Aseel Al-Hamad, 10 yıl aradan sonra gerçekleşen Fransa Grand Prix öncesinde Renault Sport Formula 1 Takımı'nın E20 otomobilini kullanma fırsatına sahip oldu.

Le Castellet'in zorlu pistinde Renault Sport Formula 1 Takımı mühendis ve teknisyenlerinin desteğiyle önce antrenman yapan Al-Hamad, daha sonra E20 Formula 1 otomobilinin direksiyonuna geçti. Otomobil, 2012 Abu Dhabi Grand Prix'de F1 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen'i zafere taşıyan araçla aynı tipe sahip bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aseel Al-Hamad, yarış ve motor sporlarına ilgisinin genç yaşlarında başladığını belirterek, Formula 1 otomobili kullanmanın, hayalleri ve hedeflerinin çok ötesinde bir şey olduğunu ifade etti.

Fransa Grand Prix'de izleyicilerin önünde Renault Sport Takımı'nın E20 F1 aracını kullanmanın büyük bir onur olduğunu dile getiren Al-Kamad, "Umarım, Suudi Arabistan Krallığı'nda kadınların araç kullanmasına izin verildiği gün bunu gerçekleştirmem, tutku ve hayal kurma becerisine sahip olduğunuzda neler yapabileceğinizi herkese gösterir." değerlendirmelerini yaptı.

Renault Sport Racing Başkanı Jerome Stoll da "Öncü ruhu ile her zaman girişimcilere kucak açan ve motorsporları konusunda uzun soluklu bir tutkuya sahip olan Renault, bu vizyonunu her tür yarış aracılığıyla çok sayıda insanla paylaşmaktan mutluluk duyuyor. Aseel'in yarışa olan tutkusu ve motorsporlarını dünyada daha fazla insana tanıtma konusundaki isteği bizi çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

FIA Motorsporları Kadın Komisyonu Başkanı Michele Mouton ise kendilerini her tür motor sporları faaliyetleri ve otomotiv endüstrisinin genelinde kadın erkek eşitliğini geliştirmeye adadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu amaçla, bu spora erişimi artırmak için tüm ulusal spor federasyonlarıyla son derece yakın bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Aseel komisyon üyesi olduğunda, Suudi Arabistan'ın görüntüsü son derece netti ve işler son derece hızlı bir şekilde gelişti. Suudi Arabistan Motorsporları Federasyonu'nu arkasındaki itici güçlerden biri olan Aseel, spor ve motor sporları kariyeri konusunda kadınların yolunu açacak. Renault'a ilkelerimizin önemli bir kısmını ortaya koyan böylesi inovatif bir fırsat sunduğu için teşekkür ediyoruz."