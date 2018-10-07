Suudi gazeteci Kaşıkçı için bekleyiş sürüyor

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha da dışarı çıkmadığı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki bekleyiş devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattığı gazeteci Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili belirsizlik sürüyor. Kaşıkçı'nın en son görüldüğü yer olan Beşiktaş'taki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde gazeteciler bekleyişlerine bugün de devam ediyor.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrili bulunan başkonsolosluk binasına bazı yetkililer araçlarıyla giriş yaptı.

Emniyetin verdiği bilgiye göre Kaçıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim Salı günü saat 13.12'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğundaki randevusuna gitti ve bir daha dışarı çıkmadı.

Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa girdiği saatle, nişanlısının kendisinden haber alamadığını bildirdiği süre arasındaki, Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna yapılan tüm giriş çıkışlar, emniyet tarafından inceleniyor.

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Kışlakçı'dan açıklama

Türk Arap Medya Derneği (TAM) Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın hunharca öldürüldüğü bilgisini aldıklarını söyledi.

Bu konuda ellerinde teyitli bilgilerin olduğunu ileri süren Kışlakçı, Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne ilişkin haberin kendilerine iki gün önce ulaştığını ancak bunu teyit ettirmek için beklediklerini vurgulayarak, "Bu bilgiyi dün teyit ettirdik. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü haberi doğru. İkinci bir haber ise çok vahşice öldürüldüğü yönündedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun kabul edilemez olduğunu kaydeden Kışlakçı, "Buna tepki göstereceğiz. Dünya vicdanının da buna tepki göstereceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kışlakçı, Kaşıkçı'nın sadece Arap dünyasında değil, tüm dünyaca bilinen bir isim olduğunu belirterek, medya dünyasına başsağlığı dileklerini iletti.

UİGAD Genel Başkanı Aydın

Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği (UİGAD) Genel Başkanı İzzet Aydın da yaptığı yazılı açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü evrak işleriyle ilgili olarak İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına girdikten sonra bir daha haber alınamamasının gazeteciler açısından esef verici olduğunu belirtti.

Olayın bir an önce aydınlatılması gerektiğini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Hiçbir gazeteci, fikirlerinden dolayı herhangi baskı veya müdahaleye maruz bırakılamaz. Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü yönünde bazı iddialar var. Bu bilgi gerçekse, gazeteciler açısından tarihe geçecek vahim bir olaydır. Bu olay, iki ülke arasındaki ilişkilerin de zedelenmesine sebep olur. Bu açıdan gazeteciler, bu olayın acilen aydınlatılmasını beklemektedir."

En son konsolosluk binasına girerken görülen Kaşıkçı'nın bulunması için Suudi yetkililerin gerekli bilgi ve görsel verileri paylaşmasını istediklerini aktaran Aydın, UİGAD olarak olayı hassasiyetle takip ettiklerini ifade etti.

Muhabir: Adem Demir, Zehra Melek Çat