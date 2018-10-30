Suudi Başsavcısı, Başsavcı Fidan'la ikinci kez görüştü

İSTANBUL (AA) - Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüşmek üzere adliyeye geldi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

İstanbul Adalet Sarayı'na saat 11.00'de gelen Suud el-Ma'cib, Başsavcı Fidan ile makamında görüştü.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib ile beraberindeki heyet, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.

Suud el-Ma'cib, Başsavcı Fidan ile dün de adliyede görüşmüştü.

Başsavcı Ma'cib konsaloslukta

Suudi Başsavcı Ma'cib, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğuna geldi.

Olay

Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü evlilik işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'a girdikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetiminden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğü" belirtilmiş ancak cesedinin nerede olduğuyla ilgili bir bilgi verilmemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bir başsavcıvekili ile bir savcı koordinesinde, konsolosluk binası ile Türkiye'den ayrılan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'nin konutunda inceleme yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında şoför, teknik bakım, muhasebe ve santral görevlilerinin de bulunduğu 38 konsolosluk çalışanının ifadesine başvurulmuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak üzere özel uçakla İstanbul'a gelen Suud el-Ma'cib, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile dün yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

Murat Kaya,Mehmet Hatipoğlu