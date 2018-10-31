Suudi Başsavcı el-Ma'cib uçakla ülkesine gitti

İSTANBUL (AA) - Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili incelemelerde bulunmak ve görüşmeler yapmak üzere Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, Türkiye'den ayrıldı.

Atatürk Havalimanı VIP Salonu'na gelen el-Ma'cib, soruları yanıtlamadı.

El-Ma'cib, saat 18.05'te özel uçakla Suudi Arabistan'a hareket etti.

Başsavcı el-Ma'cib'den önce VIP Salonu'na gelen 4 kişilik ekip, beraberinde numaralandırılmış 5 çanta, kişisel eşya ve 4 paket kuruyemişi, X-Ray cihazından geçirerek uçağa taşıdı.

Muhabir: Kenan Irtak, Sefa Mutlu, Kaan Bozdoğan



