ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan'ın istikrarının, İslam aleminin istikrarı anlamına geldiğini belirterek, "Bunun için ikili ilişkilerimizi her zaman sevgi, saygı çerçevesinde karşılıklı olarak geliştirmeye çalıştık, bundan sonra daha da geliştirmeye çalışacağız." dedi.

Erbaş, Suudi Arabistan'dan gelen gazetecileri kabulünde yaptığı konuşmada, Arap gazetecilerin Türkiye'ye gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Erbaş, hac döneminde milyonlarca kişinin muntazam şekilde Arafat'a çıkarılıp geri getirilmesinin büyük bir başarı olduğunu ve bunun için Suudi Arabistanlı yetkililere dua ettiklerini ifade ederek, şunları belirtti:

"Özellikle hacı ve umreci kapasitesinin arttırılması için Haremeyn'de yapılan çalışmalar için gösterilen çaba hiçbir zaman unutulmayacaktır ve bütün müminlerin kalbinde bu çabaların bambaşka bir yeri vardır. Çünkü bütün amaç Müslümanlar daha rahat hac yapsın, daha fazla Müslüman gelsin Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etsin, daha fazla hacı ve umreci Medine-i Münevvere'yi ziyaret etsin gayretleri içerisinde yapılan bu emeklerden dolayı da biz yine şükranlarımızı arz ediyoruz. Her zaman dualarımızı gönderiyoruz."

Suudi Arabistan'ın daha da gelişmesi, mutlu ve huzurlu, istikrarlı bir hayat yaşaması için de dua ettiklerini dile getiren Erbaş, "Suudi Arabistan'ın istikrarı İslam aleminin istikrarı anlamına gelir. Bunun için ikili ilişkilerimizi her zaman sevgi, saygı çerçevesinde karşılıklı olarak geliştirmeye çalıştık, bundan sonra daha da geliştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

İslamofobiye karşı birlik beraberlik içinde olunması gerektiğine dikkati çeken Erbaş, özellikle Müslüman olmayanların gözünde, İslam'a zarar verecek bazı hal ve hareketlerin engellenmesi gerektiğini, bu yapıldığında İslamofobinin de anti-İslam'a kayışının da engellenmiş olacağını vurguladı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Kur'an ile sünnet çizgisinde din hizmeti ve eğitimine önem verdiklerini, müftüler ve diğer din görevlileri aracılığıyla insanlığa sahih bilgiyi ulaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

Kabule, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay ile diğer yetkililer katıldı.