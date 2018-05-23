Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Kızılcahamam'da

ANKARA (AA) - Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid Abdülkerim el Hireyci, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’i ziyaret etti.

Büyükelçi Hireyci, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde medyanın rolünü ve etkinliğini artırmak amacıyla Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Medya Buluşması etkinliğine katılmak üzere Kızılcahamam'a geldi.

Programında Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney'i de ziyaret eden Hireyci, belediyeye gelişinde Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan ve belediye meclisi üyeleri ile belediye birim müdürlerince karşılandı.

Konuk Büyükelçiye ziyaretinde, ilçe hakkında bilgi verildi.