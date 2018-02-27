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Suudi Arabistan'dan, Doğu Guta'daki saldırılara son verme çağrısı

Suudi Arabistan, Suriye rejimine Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırıları durdurması yönündeki çağrısını yineledi.

27 Şubat 2018 Salı 19:43
Suudi Arabistan'dan, Doğu Guta'daki saldırılara son verme çağrısı
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RİYAD (AA) - Suudi Arabistan, Suriye rejimine başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırıları durdurması yönündeki çağrısını yineledi.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Kral Selman bin Abdulaziz Al Suud başkanlığında başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda toplandı.

Toplantının ardından Kültür ve Enformasyon Bakanı Avad bin Salih el-Avad'ın Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Bakanlar Kurulunun, Esed rejimi tarafından Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlenen saldırılar ve sivillere yönelik etkisinden duyduğu derin endişeleri yinelediği belirtildi.

Esed güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıların durması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması çağrısının yapıldığı açıklamada, Cenevre-1 ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı temelinde Suriye krizinin siyasi çözümünün ciddiye alınması istendi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı ve Rusya'nın duyurduğu 5 saatlik ateşkese rağmen Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'ya bombardımanın devam ettiğini bildirmişti.

BMGK de 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların ''güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir'' bir şekilde ulaştırılabilmesi ve ''ağır hasta ve yaralıların'' tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan ''gecikmeden'' çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.

Muhabir: Mahmut Geldi

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