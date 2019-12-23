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Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası

Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildi. Cinayeti yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Cinayette görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ise serbest bırakıldı.

Genel 23.12.2019, 14:27
Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası
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ANKARA (AA) - Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının tamamlandığını duyurdu.

Davada yargılanan 11 sanıktan 5 kişinin idamına, cinayetin üstünü örtmekle suçlanan 3 kişinin ise toplam 24 yıl hapsine hükmedildiğini belirten Şelan, söz konusu kararın temyize açık olduğunu, hangi sanıkların hangi cezayı aldığına ilişkin net açıklamanın nihai karardan sonra yapılacağını kaydetti.

Kilit isimlere suçlamada bulunulmadıSuudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yakın üst düzey isimlerin serbest bırakıldığını kaydeden Şelan, Kraliyet Danışmanı Suud el-Kahtani, eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmediğini söyledi.


Kahtani ve Uteybi, Kaşıkçı cinayetindeki sorumlulukları nedeniyle ABD'nin yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyor. Asiri de Kaşıkçı cinayetinin ardından görevden alınmıştı.

#dünya
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