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Suudi Arabistan'daki Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişiye idam cezası
Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildi. Cinayeti yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Cinayette görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Asiri ise serbest bırakıldı.
Genel 23.12.2019, 14:27
ANKARA (AA) - Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü Şelan eş-Şelan, başkent Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Ekim 2018'de vahşice öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının tamamlandığını duyurdu.
Kahtani ve Uteybi, Kaşıkçı cinayetindeki sorumlulukları nedeniyle ABD'nin yaptırım listesine aldığı 17 Suudi Arabistan vatandaşı arasında yer alıyor. Asiri de Kaşıkçı cinayetinin ardından görevden alınmıştı.
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