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Suudi Arabistan ve Mısır'dan 'Kudüs' vurgusu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr ile Mısırlı mevkidaşı Şukri, Amman'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Kudüs'ün mevcut statüsünün korunmasının önemini yineledi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 17:06
Suudi Arabistan ve Mısır'dan 'Kudüs' vurgusu
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KAHİRE (AA) - Suudi Arabistan ve Mısır, Kudüs'ün mevcut statüsünün korunması ve Ortadoğu barış sürecinin ihya edilmesinin önemini yineledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil el-Cubeyr ile Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenecek Kudüs konulu Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi toplantısı öncesi bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dışişleri bakanlarının Filistin meselesinde yaşanan son gelişmeleri ele aldığı ve Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmemesinin ehemmiyeti üzerinde durduğu belirtildi.

Arap ülkelerinin, Kudüs'ün statüsünün korunması için ilerleyen zamanlarda atacakları adımların müzakere edildiği görüşmede, Şukri ile Cubeyr, Ortadoğu barış sürecinin canlandırılması ve Filistinliler için kapsamlı ve adil barışın tesisi için sarf edilen çabaların desteklenmesinin önemini vurguladı.

Şukri ve Cubeyr ayrıca, Arap ulusal güvenliğinin karşılaştığı zorluklarla mücadelede iş birliğinin artırılması ile Yemen, Suriye ve Libya'daki krizin siyasi olarak çözülmesi konusunu ele aldı.

Amman'da bugün, Mısır, Ürdün, Filistin, Suudi Arabistan, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın katılımıyla Kudüs konulu Altılı Arap Dışişleri Bakanları Komitesi toplanacak.

Söz konusu komite, Arap Birliği'nin 9 Aralık 2017'de, Kudüs'te yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere düzenlediği olağanüstü toplantının akabinde kurulmuştu.

İsrail parlamentosu (Knesset) 2 Aralık'ta, işgal altındaki Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için parlamentoda en az üçte iki çoğunluk aranması şartına ilişkin yasayı kabul etmişti. Buna göre 120 sandalyeli parlamentoda işgal altındaki Doğu Kudüs dahil kutsal şehrin herhangi bir kısmından çekilmeyi onaylamak için en az 80 oy gerekecek. Knesset'te daha önce bu yönde bir karar alabilmek için salt çoğunluk yeterliydi.

Muhabirler: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Gülşen Topçu

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