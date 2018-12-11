Suudi Arabistan Türkiye'yle hac hazırlıklarını görüştü

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Hac ve Umre Bakanı Benten, dün akşam Mekke'deki ofisinde Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ile Endonezya Diyanet İşleri Bakanı Lukman Hakim Saifuddin ve Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ahmed Tevfik ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde gelecek hac mevsiminde hacılara en iyi hizmeti sunmak ve ibadetlerini kolaylıkla eda etmelerini sağlamak için gerekli hazırlıkların ele alındığı aktarıldı.

Benten, görüşmelerde Türkiye, Endonezya ve Fas'a Suudi Arabistan'ın hacı adaylarına sunduğu hizmetler karşısında gösterdikleri işbirliği için teşekkür etti.

Geçen yıl resmi rakamlara göre 612 bini Suudi Arabistan içinden olmak üzere hacı sayısı 2 milyon 371 bine ulaşmıştı.

Muhabirler: Hussein Mahmoud Ragab Elkabany, Zeynep Hilal Karyağdı