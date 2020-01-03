Suudi Arabistan Süleymani'nin öldürülmesi sonrası sağduyu çağrısı yaptı

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın, Suudlu bir yetkiliye dayandırdığı açıklamada, Irak'ta artan gerginlik ve terör eylemlerinin bir sonucu olarak bu ülkede yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgenin güvenlik ve istikrarı için, terörist gruplar tarafından gerçekleştirilen eylem ve tehditlerin durdurulması gerektiği ifade edildi.

Yaşanan hızlı gelişmeler ışığında her türlü beklenmeyen sonuca karşı sağ duyunun önemine vurgu yaplan açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı, tümiçin hayati önem arz eden bu bölgenin güvenlik ve istikrarının garantiye alınması için gerekli adımları atması konusunda uluslararası toplumdan sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyor." ifadelerine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

Süleymani, Suriye iç savaşında oynadığı rolle tartışma konusu olmuştu. İranlı komutan, Afganistan, Pakistan ve İran'dan çok sayıda yabancı terörist savaşçıyı Suriye'ye getirerek, Esed rejimi saflarında savaştırmıştı. Süleymani, Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün de iç savaşa katılmasında pay sahibiydi. Rejim güçleri safında örgütlediği on binlerce silahlı unsurla, iç savaşta rejime destek olan Süleymani, sivillere yönelik işlenen bazı katliamlar konusunda muhalifler tarafından sorumlu tutuluyordu.