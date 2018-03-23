Suudi Arabistan hava sahasından İsrail'e ilk uçuş gerçekleştirildi

KUDÜS (AA) - Suudi Arabistan hava sahasını kullanan ilk uçak Tel Aviv'e iniş yaptı.

İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'dan kalkarak Suudi Arabistan hava sahasını kullanan ilk uçağın dün akşam saat 10.00'da İsrail'e ulaştığını söyledi.

Söz konusu ticari uçağın Hindistan'a dönmek üzere İsrail'den ayrıldığını belirten Drir, bunun İsrail'e ulaşmak için Suudi Arabistan hava sahasını kullanan tarihteki ilk uçak olduğunu vurguladı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ile Tel Aviv arasında haftada karşılıklı 3 sefer düzenleneceği belirtildi.