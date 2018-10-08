Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

ANKARA/LONDRA (AA) - Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci'yi dün bakanlığa davet etti.

Kaynaklar, görüşmede, El-Hireyci'ye kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma sürecinde "tam bir iş birliği içinde olunması" mesajının iletildiğini kaydetti.

Cemal Kaşıkçı'nın geçen salı günü en son görüştüğü kişi olan nişanlısı H.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkonsolosluk binası önüne kadar birlikte gittiklerini anlatarak, Kaşıkçı'nın içeri girdikten sonra dışarı çıkmadığını iddia etmişti.

Söz konusu iddiayı yalanlayan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu, Kaşıkçı'nın, "konsolosluğa geldiği ancak sonra ayrıldığı" açıklamasını yapmıştı.



Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci, kayıp olduğu belirtilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumuna ilişkin geçen çarşamba da Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığından açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanlığı da Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin suçlamaların son derece ciddi olduğunu açıkladı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Bunlar çok ciddi suçlamalar. Son haberlerin farkındayız. Suudi Arabistan hükümetiyle de gerçeklerin acilen ortaya çıkması için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Tevfik Durul, Gökhan Kurtaran