Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda hareketlilik

ANKARA

Suudi Arabistan'dan bir heyetin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

Türkiye'ye ulaşan Suudi heyetle Türk yetkililer arasında hafta sonunda görüşmeler yapılması bekleniyor.

11 kişi konsolosluk binasında

Öte yandan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde de çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu bekliyor.

Bu arada, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin, konsolosluk binası yakınındaki konutunun önüne konsolosluk aracıyla bir kişi geldi.

Binaya giren kişinin üzerinde beyaz önlük bulunduğu, elinde sırt çantası taşıdığı görüldü. Daha sonra sivil plakalı 4 otomobille gelen 11 kişi de konsolosluğa girdi.

Söz konusu kişiler, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı.

2 Ekim'den sonra haber alınamadı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.



