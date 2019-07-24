Süt ürünleri doğrudan satış mağazası açıldı

KONYA (AA) - Karapınar Süt Üreticileri Birliği tarafından doğrudan satış mağazası açıldı.
Açılan mağazanın tüketici için büyük kolaylık olduğunu belirten Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan, "Üreticiden Tüketiciye Doğrudan Satış mağazası, uzun zamandan beri Karapınarlıların hizmetine sunmayı arzuladığımız bir çalışmaydı." dedi.
Tartan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bizim her zamanki gibi önceliğimiz süt. Tüketici mağazada günlük çiğ sütü de temin edebilecek. El değmeden, hava ile teması olmadan sağımı yapılan, hiçbir işleme tabi tutulmadan ve içerisindeki önemli değerler muhafaza edilerek, gelişmiş ülkelerin standartları üzerinde üretilen, yüzde yüz doğal çiğ sütler, mağazamızda yer alan Süt Matik ile hijyen koşullarında tüketiciyle buluşacak. İçindeki besin içerikleri Karapınar Süt Üreticileri Birliği ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın güvencesinde satışa sunulan çiğ süt fiyatıyla da yine Karapınar'da iddialı olacak."