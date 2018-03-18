"Süt kuzuları"nın anneleriyle buluşma sevinci

AKSARAY (AA) - TURAN KAZAK - Orta Anadolu'da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin en fazla yapıldığı illerden Aksaray'da, meraya otlatmaya götürülen koyunların yeni doğan ve süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerlerde tutulan kuzularla buluşma anı renkli görüntüler oluşturuyor.

Her yıl şubat ayının ortasında başlayan kuzu doğumlarında yetiştiriciler ilk etapta koyunların sütünü sağarak kuzulara içirip anne sütüne alışmalarını sağlıyor.

Belli bir seviyeye gelen kuzuları süt emme alışkanlığı kazanmaları için annelerinden ayrı yerde barındıran yetiştiriciler, koyunları ise meraya otlatmaya götürerek besliyor.

Koyunların köye yaklaşmasıyla birbirlerinin sesini duyan anne ve yavruları arasında tatlı bir heyecan yaşanırken, ağıl kapılarının açılmasıyla yüzlerce kuzunun süt emmek için merada bekleyen koyunlarla buluşma anı, anne ve yavrusu arasındaki bağı anlatan duygusal görüntülere sahne oluyor.

Kokularından tanıdıkları annelerini bulunca hemen emmeye başlayan kuzuların bu buluşması yaz sonuna kadar sürüyor.

- "Günde iki defa buluşmaları oluyor"



Merkez Hırkatolu köyünde eşiyle çiftçilik yapan Akın Akbaş, bu yılın ilk kuzularının şubat ortasında doğmaya başladığını söyledi.

Eşiyle adeta çocukları gibi gördükleri kuzulara özenle baktıklarını belirten Akbaş, şöyle devam etti:

"Kuzularımızı 10 gün annelerinin yanında bulundurarak alışmalarını sağlıyoruz. Bu şekilde seçim işlemi yapılıyor. Bu kuzular yılın ilk kuzuları. Anaları arazide otlamaya çıktıktan sonra sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa buluşmaları oluyor. Burada kuzular annelerinden süt emerler. Bu iş oldukça zahmetli bir iş. Çocuğunla nasıl ilgileniyorsan bu kuzularla aynı şekilde ilgilenmek zorundasın. Yoksa ilerleyen zamanlarda verim alamazsın. Şu an bebeklik dönemlerini yaşıyorlar. Yemi, annelerinin bakımları olsun kolay bir iş değil. Eşimle beraber her şeyleriyle ilgileniyoruz."

Kuzuların anneleriyle buluşma anını her gün keyifle izlediklerini dile getiren Akbaş, "Koyunla kuzunun buluşma anı bize çok büyük heyecan ve sevinç veriyor. Kuzuların, analarını tek tek bulmaları adeta mucizevi bir durum. Biz de onların bu halini görünce işimize daha azimle sarılıyoruz." diye konuştu.

- "İlk başta süt sağıp kuzulara içiririz"

Zeynep Akbaş da tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ifade etti.

Eşi ile sürekli koyunlarla ilgilendiklerini anlatan Akbaş, şunları kaydetti:

"Koyunlar yavruladığı zaman ilk başta süt sağıp kuzulara içiririz. Daha sonra belli seviyeye gelince kuzuları ağılda bekletip, annelerini meraya salarız. Günde iki defa süt emme buluşması gerçekleşir. Annelerini bulamayan kuzuların buluşmasını sağlarız. Çocuğumuza nasıl bakıyorsak kuzulara da o şekilde bakıyoruz. Koyunların her gün yemini, suyunu verip, meraya çıkarırız. Daha sonra zamanla annelerine alışıyorlar."