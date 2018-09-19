ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, 23 Eylül Pazar günü Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği düzenlenecek.

Odunpazarı Meydanı'nda 23 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayıp, Hatboyu Yürüyüş Yolu'nda son bulacak bisiklet turu için şehirde yaşayan tüm kadınlar bisikletleriyle buluşma noktalarına davet edildi.

Bu yıl ülke genelinde 6, Eskişehir'de ise 3'üncüsü düzenlenen etkinliğe katılan kadınlar, şehirde özgürce ve rahatça bisiklete binebilmek için kendilerini ve bisikletlerini süsleyerek seslerini duyuruyor.

Süslü kadınları ve onlara destek veren erkek, kadın, yaşlı, genç, çocuk herkes yaklaşık 5,5 kilometre bisiklet sürecek.

Normal hızla yaklaşık 30 dakika süren bu etkinliklik, fotoğraf çekmek için verilecek molalarla daha da uzayacak.

Odunpazarı Meydanı'ndan başlayıp, Hatboyu Yürüyüş Yolu'nda sona erecek etkinlikte Bando grubunun performansı ile Tango Linda ekibinin dans gösterisi de yer alacak.



