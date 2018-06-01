Suşehri'nin muhtarları iftarda buluştu

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla ilçe merkezi ve köylerde bulunan muhtarlar düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.



İlçedeki bir kafede düzenlenen proğramda konuşan Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, seçim güvenliği konusunda köy muhtarlarının gerekli tedbirleri köylerinde almalarını istedi.



Son günlerde ilçede kene vakalarının görülmeye başladığını aktaran Uzunoğlu, kenelerin artmaması için kanatlı hayvanlara yönelik av yasağı uyguladıklarını dile getirerek, "Tüm muhtarlarımızdan isteğimiz, bölgenizde avlanmak için gelen avcıları şikayet edin. Böyle bir tedbirleri almaz isek, kene vakalarında daha da artışlar yaşayabiliriz." diye konuştu.

İftara Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, siyasi parti ve sivil toplum örgütü başkanları, daire amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı.