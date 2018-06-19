Suşehri'ne yeni öğretmenevi ve PTT binası yapılacak

SİVAS (AA) - AK Parti Suşehri İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, ilçeye yeni bir öğretmenevi ve yeni PTT binası yapılacağını bildirdi.

Başkan Uğurlu, yaptığı yazılı açıklamada, Suşehri'ne yapılacak öğretmenevi projesinin ihaleye çıktığını ayrıca yeni yapılacak PTT binasının da ihalesinin yapıldığını aktardı.

Yatırımların devam edeceğini ifade eden Uğurlu, şunları kaydetti:

"Hanımevi projemiz orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. İlçemiz Timur Karabal Meslek Yüksek Okuluna yerel yönetimler bölümü gelmiştir. Seçim çalışmaları esnasında ilçemize yapılacak ve yapılması planlanan bütün projelerin takipçisi olacağız. Her zaman güzel hizmetlerin geldiği ilçemize bundan sonra da güzel hizmetler geleceğini belirtmek istiyoruz. 24 Haziran seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."