Suşehri'ne yapılan

SİVAS (AA) - Malatya Orman ve Su İşleri 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

Bölge Müdürü Koç, mühendis Oktay Barut ile Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Koç, Malatya Orman ve Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü tarafından ilçeye yaptırılan ve işletmesi ilçe belediyesine verilen, Karşıyaka Tabiat Parkı hakkında belediye başkanı Yüksel'e bilgi verdi.

Tabiat parkının en önemli eksikleri arasında elektrik sistemi olduğunu kaydeden başkanı Yüksel, sorunun giderilmesini istedi.

Koç ise, müdürlük olarak en kısa zamanda eksikliklerin giderileceğini söyledi.

