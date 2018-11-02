Suşehri'ne ada çayı bahçeleri kuruluyor

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde "Adadolu Ada Çayı Suşehri Kadınları için Alternatif ve Yeni Bir Gelir Kaynağına Dönüşüyor" projesi kapsamında bahçe kurulum işine başladığı belirtildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı kapsamında onaylanan projeleriyle 10 çiftçiye bahçe kurulum işi başladı.

Projenin uygulanması için ihtiyaç duyulan, 1 fide dikme makinası, 10 çapa makinası, 10 su pompası, 10 budama makası, 500 sulama tabancası ile adet vana, 500 uzatma borusu ve 10 sulama boru alındı.

137 bin 500 ada çayı fidesi temin edilecek ve bahçe kurulumları kısa sürede tamamlanacak.