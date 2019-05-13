Suşehri'nden kısa kısa

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Hemşirelik Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Suşehri Sağlık Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Sinan Vıcıl ve öğrenciler, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Suşehri Sağlık Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Ayşe Yılmaz, modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ın tüm dünyada Hemşireler Günü ve bugünü içeren 12-18 Mayıs tarihlerinin ise Hemşirelik Haftası olarak kutlandığını söyledi.

Hemşirelerin birey, aile ve toplum sağlığı için kilit bir role sahip olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

“Hemşirelik, 7 gün 24 saat, doğumdan ölüme acil durumda ve devam eden bakımda hayati bir erişim noktasıdır. Hemşireler yaşamları kurtarır, sağlığı ve refahı artırır. İnsan ve sağlık bulunan bu kutsal meslekte akıl ve vicdan ışığında büyük bir gayretle çalışan tüm meslektaşlarımın ve hemşirelik öğrencilerinin hemşireler gününü kutluyorum."

- Suşehri Belediye Başkanı Yüksel mesaj yayımladı

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, Hemşirelik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yüksel mesajında, hemşireliğin fedakarca yapılan onurlu bir meslek olduğunu belirtti.

Her mesleğin kendine göre zorlukları olduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

“Söz konusu insan sağlığı olunca, aynı acıyı ve mutluluğu yaşayan hemşireler için mesleki zorluk dışında, insani değerlerin de ön planda olduğunun bilincindedirler. Bizimle ağlayan, bizimle gülen, bizimle bir aile gibi duygular taşıyan fedakar, cefakar hemşirelerimizi canı gönülden kutluyorum. Bu onurlu görevi ifası esnasında bizlere düşen başta hemşirelerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmaktır. Tüm sağlık sektörünün fedakar ve onurlu savaşçıları, gülümseyen yüzleri başta Suşehri'mizde görev yapan hemşirelerimiz olmak üzere, tüm hemşirelerimizin haftasını kutluyorum."