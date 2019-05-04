Suşehri'nden kısa kısa

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan hükümet konağı bahçesi çiçeklendirildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan çiçeklendirme çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Vekili Çağlar Partal, yaklaşık 4 ay önce hizmete açılan yeni hükümet konağı bahçesine çiçekler dikilerek güzel bir görünüme kavuşturulduğunu söyledi.

Hükümet konağının ilçenin önemli bir yeri olduğuna işaret eden Partal, bu nedenle çevre düzenlemesinin önemli olduğunu kaydetti.

Çiçek dikim çalışmalarının kaymakamlık çalışanları tarafından yapıldığını aktaran Partal, "Bu konuda özveri gösteren Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ahmet Öğretici ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

- Yüksel'den ramazan mesajı

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yüksel mesajında, ramazan ayında manevi duyguların en üst düzeye ulaştığını ve insanlar arasında kardeşliği pekiştirdiğini vurguladı.



Ramazan ayı süresince, hayırsever bir iş insanı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar yemeği verileceğini aktaran Yüksel, "Ayrıca, iftar yemeğine gelemeyen yaşlı ailelerimizin yemekleri de belediye ekiplerimiz tarafından evlerine kadar götürülecektir." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ramazan ayını huzur ve güven içinde geçirmesi için belediyece çeşitli tedbirler alındığını da belirten Yüksel, "Ramazan ayı süresince vatandaşların mağdur olmaması için tüm önlemler alındı. Amacımız, vatandaşlarımızın gönül rahatlığı içinde huzurlu şekilde ramazan ayını geçirmeleridir. Şimdiden tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.



