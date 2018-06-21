Suşehri'nden kısa kısa

SİVAS (AA) - Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, inşaat çalışmaları devam eden Yerel Ürünler Folklorik Pazar Alanı'nda incelemelerde bulundu.

Uzunoğlu, "Bölgedeki Zengin Selçuklu Mimarisinin Habercisi Yerel Kültür Değerleri ve Ürünleri Folklorik Pazar Zemininde Turizme Açılıyor Projesi" kapsamında Esenyaka köyü mevkisine yapılmakta olan pazar alanını inceledi.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen alanın inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Uzunoğlu, alanda yöresel ürünlerin satışının yapılacağını söyledi.

İnşaat çalışmalarında son aşamaya geldiğini aktaran Uzunoğlu, "Vatandaşlarımızın yöresel ürünlerini satması ve bölgenin tanıtılması amacıyla yapılan bu pazar alanının, ilçenin tanıtılmasında önemli bir yer alacağını ümit ediyoruz. Pazar alanı içerisinde çocuk oyun parkuruyla, kamelyalar, dinlenme alanları da bulunmaktadır. İlçemiz çiftçisine hayırlı olmasını temenni eder, çiftçilerimizin bu alana sahip çıkmasını arzu ediyoruz. İnşallah kısa sürede bu alanımızı faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

- 24 Haziran seçimleri

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AA muhabirine, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

Belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Yüksel, 2002 yılından bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tam destek veren Suşehri halkının bu seçimlerde de desteği fazlasıyla vereceğini ifade etti.



Vatandaşların evlerine ve iş yerlerine ziyaret ederek AK Parti'ye destek isteyen Yüksel, vatandaşlarla uzun uzun sohbet ederek, Ak Parti iktidarının ülkeye ve Suşehri'ne kazandırdığı hizmetler hakkında bilgi verdi.



