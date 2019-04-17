Suşehri'nde zemin etüt çalışması

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, şehir imar revizyonu çalışmaları kapsamında zemin etüt araştırması için sondaj çalışması yapıldı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlçemiz şehir imar revizyonu çalışmaları kapsamında çeşitli noktalarda 100'den fazla sondaj kuyusu ve 100'e yakın zemin araştırması için kanallar açıldı. Aktif fay hatlarının hareketliliğini gözlemlemek ve araştırmalar yapmak üzere İller Bankası tarafından başlattığımız çalışmalarda gerekli ölçüm ve numuneler alınmış olup, yapılan çalışmada raporlama aşamasına gelinmiştir." diye konuştu.

Bilim insanlarından oluşan teknik heyete çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yüksel, "İlçemiz için aldığımız tedbirler, inşallah güzel sonuçlanacaktır." dedi.

