Suşehri'nde YKS heyecanı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde bu yıl ilk kez yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrolleri yapıldıktan sonra salonlara alındı. Suşehri ilçesinde bu yıl YÖK tarafından ilki yapılan sınavlara, ikisi engelli olmak üzere bin 210 öğrencinin katılacağı öğrenildi.

İlçede bulunan 5 okulda yapılan sınavlara, Suşehri ilçe merkezinden katılan öğrencilerin yanı sıra çevre ilçelerden de öğrencilerin geldiği belirtildi.

Geç kalan bazı öğrencilerin koşarak geldikleri görüldü. Giriş saatini kaçıran bazı öğrenciler ise sınava giremedi.

Bu arada, çocukları sınava giren aileler ise sınav merkezlerinin önünde Kur'an-ı Kerim okuyarak çocuklarını bekledi.