Suşehri'nde yıl sonu sergisi

SİVAS (AA) - Suşehri Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'ndaki serginin açılışını yapan Suşehri Kaymakam Vekili Çağlar Partal, el becerilerini geliştirerek ortaya çıkardıkları güzel çalışmalardan dolayı kursiyerleri kutladı.

Amaçlarının ev hanımlarını kurslara davet etmek ve el becerilerini geliştirmek olduğunu vurgulayan Partal, "2018-2019 eğitim-öğretim yılının son günlerinde sizlerle olmak bizi gerçekten mutlu ediyor. Arkadaşlarımızın emeklerine sağlık, çok güzel çalışmalara imza attıklarını gördük." dedi.

Halk eğitim merkezlerinin toplum için çok büyük işler ifade ettiğini vurgulayan Partal, "Yapılan işler kişinin aynasıdır, burada yapılan eserler ortada. Bizim yapmamız gereken hep birlikte kadınlarımıza, çocuklarımıza destek olmak. Biz bunun için böyle kurslar düzenliyoruz. El emeği göz nuru bu eserleri ortaya çıkaranlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Halk Eğitim Müdürü Hamza Ulusoy ise müdürlük olarak 103 kus açtıklarını ve bu kurslardan 2 bin 457 kursiyerin faydalandığını söyledi.

Sergide bulunan çalışmaları inceleyen Partal'a, kursiyerler tarafından keçeye işlenmiş Beşiktaş takımının simgesi olan kartal başlıklı yastık ile eşi Seval Partal'a ise keçeden yapılmış çanta hediye edildi.

Programa Suşehri Belediye Başkan Vekili Nazif Karkın, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Duran Vuranok, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, daire amirleri ve davetliler katıldı.