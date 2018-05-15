Suşehri'nde yıl sonu sergisi

SİVAS (AA) - Suşehri Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.



Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Suşehri HEM Salonunda düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, el becerilerini geliştirerek ortaya çıkardıkları güzel çalışmalardan dolayı kursiyerleri kutladı.

Halk eğitimi merkezlerinde, okuma yazmadan meslek ve beceriye yönelik her alanda kurslar açıldığını aktaran Uzunoğlu, okumanın ve eğitimin yaşı olmadığını belirtti.

Suşehri Halk Eğitimi Müdürü Hamza Ulusoy ise "1 Eylül-14 Mayıs itibarıyla kurumumuz tarafından 148 kurs açılmıştır. Toplam kursiyer sayımız 2 bin 699'dur. Okuma yazma seferberliği kapsamında ise 54 okuma yazma kursu açılmış olup bu kursumuza 619 kursiyer katılmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından, Kaymakam Uzunoğlu tarafından okuma yazma kursuna katılan kursiyerler arasında umre ödülü için kura çekilişi yapıldı.

Umre ödülünü kursiyerlerden Gül Hatice Algül kazandı. Ayrıca çekilişle 8 kişiye altın, 2 kişiye ise beyaz eşya hediye edildi.

Kursiyerlerin belgelerinin verilmesinin ardından serginin açılışı yapıldı. Sergide, evli ve iki çocuk annesi Hilal Kılıç'ın filografi çalışmaları dikkati çekti.

Açılışa, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu, daire amirleri ve kursiyer yakınları da katıldı.