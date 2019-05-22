Suşehri'nde yıl sonu etkinliği

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde Kur'an kursu öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.

Hicret Camisi Çok Amaçlı Salonu'nda oluşturulan sınıflarda eğitim alan öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda gösteri sundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan Suşehri Müftüsü Yaşar Kaşkaya, öğrencileri yetiştiren öğreticilere, öğrencilere ve velilerine teşekkür etti.

İlçedeki kursların devam edeceğini belirten Kaşkaya, "4-6 yaş okul öncesi eğitim programları muhteşem bir başarı yakalıyor. Bu programa katılan 35 öğrencimizin başarılarını gördüğümüz süre içerisinde bizler de bu konuda gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Şu anda bu öğrencilerimizin eğitim alacağı yeni Kur'an kursumuzun inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu dönemde yeni eğitim yerinde hizmet vereceğiz." dedi.

Programda ilahi, hadis ve şiir okuyan öğrenciler gösteri sundu.

Programa Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ile davetliler katıldı.