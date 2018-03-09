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Suşehri'nde "Veysel Gider Adı Kalır" programı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, "Veysel Gider Adı Kkalır" adlı program düzenlendi.Suşehri Fen Lisesi tarafından okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen programda konuşan okul müdürü Sinan Topçu, Sivas ile özdeşleşen halk ozanı...

09 Mart 2018 Cuma 12:13
Suşehri'nde
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SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde, "Veysel Gider Adı Kkalır" adlı program düzenlendi.

Suşehri Fen Lisesi tarafından okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen programda konuşan okul müdürü Sinan Topçu, Sivas ile özdeşleşen halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu öğrencilere daha iyi anlatmak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Bu tür programların Sivas’ın kültürel ve sanatsal güzelliklerini ortaya koyduğunu aktaran Topçu, "Kadı Burhanettin Öğrenci Meclisi kapsamında Sivaslı aşıklarımızdan bazılarını öğrencilerimizle buluşturmanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Amaç halk ozanlarımızın güzel deyişlerini ve aşıklık geleneğini tanıtmak." diye konuştu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, Sivas Halk Ozanlarından Zeki Hayaloğlu ve Erkani Yavuz Altay ile öğrenciler katıldı.

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Suşehri
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