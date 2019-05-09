Suşehri'nde vefat eden zabıta memuru toprağa verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören zabıta memuru hayatını kaybetti.
Suşehri Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Nejdet Özder, yaklaşık 3 ay önce rahatsızlanarak Sivas Numune hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi gören Özder, yaşamını yitirdi.
Özder'in cenazesi, Yalnızbağlar mahallesinde bulunan belediye asri mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.