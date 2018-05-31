Suşehri'nde ülkücüler iftarda bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.



Halk pazarındaki iftar, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan MHP Sivas milletvekili adayı Ahmet Özyürek, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Seçimin önemini vurgulayan Özyürek, "Bu seçim, bugüne kadar yapılmış tüm seçimlerden daha önemli. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği, dirliği, bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı bayrağımızın ilelebet dalgalanması, minarelerdeki ezan sesimizin kıyamete kadar susmaması için Rabbim nasip ederse diğer ittifak güçlerine bu fırsatı vermeden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçerek, MHP'yi de güçlü şekilde parlamentoya sokacağız inşallah." dedi.

Programa, Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli, MHP Sivas milletvekili adayları Ferhat Doğan, İlker İpek, MHP Suşehri İlçe Başkanı Ahmet Turan Çalışır ve partililer katıldı.