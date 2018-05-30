Suşehri'nde TYÇP kuraları çekildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında iki ayrı kurumda istihdam edilecek 55 kişi kura ile belirlendi.

İŞKUR aracılığıyla Suşehri Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 25, Suşehri Belediyesinde 30 olmak üzere istihdam edilecek 55 kişinin belirlenmesi için Suşehri Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda kura çekildi.

Başvuru şartlarını taşıyanların arasından belirlenen 55 kişi, 11 Haziran'da işe başlayacak.

TYÇP kapsamında istihdam edilecek işçiler, 6 ay süreyle çalışacak.

Bu arada, TYÇP kapsamında Koyulhisar Belediyesine 20, Koyulhisar Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına 15, Orman İşletme Müdürlüğüne 10, Akıncılar Belediyesine 10, Akıncılar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına 15 ve Gölova Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına 10 kişinin kurayla alındığı belirtildi.