Suşehri'nde TÜGVA'dan öğrencilere iftar

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliği tarafından öğrencilere iftar verildi.

Belediye sosyal tesislerinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, TÜGVA’nın faaliyetlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

TÜGVA'ya çalışmalarında başarılar dileyen Yüksel, "Gençlerin fikirlerini her zaman önemsiyoruz. Onlarla paydaş olarak memlekete hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. Gençliğin geleceğimiz olduğunu her platformda söylüyorum. Onlara ihtiyaç duydukları ortamı sağlayarak sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışıyoruz ki yarın onlar ülkede söz sahibi olduklarında bu bilinçle hareket etsinler." diye konuştu.

TÜGVA İlçe Temsilcisi Adem Şahin ise "Ramazan ayında gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha iyi bir gelecek için, genç nesillere büyük görevler düşmektedir." dedi.



İftara AK Parti Sivas Milletvekili adayı Rüstem Yüce, siyasi partilerin ilçe başkanları ve öğrenciler katıldı.



