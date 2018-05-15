Suşehri'nde TÜBİTAK bilim fuarı açıldı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde TÜBİTAK bilim fuarı törenle açıldı
İlçe merkezinde bulunan Fen Lisesi ve Esenyaka köyünde bulunan Şehit Sezai Seven Ortaokulunda açılan fuarda, öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerin tanıtımı yapıldı.
Açılışa katılan Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.
İlçedeki eğitim gören öğrencilerin güzel buluşlar yapmasının kendilerini sevindirdiğini belirten Uzunoğlu, "Öğrencilerimizin hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Güzel buluşlarla bizleri mutlu ettiler. Tabiki bu buluşların daha iyi yerlere geleceğini ümit ediyorum." dedi.
Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de bu tarz fuarların genç bireyleri gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmesini sağladığını söyledi.
Fuar açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ile kurum müdürleri de katıldı.