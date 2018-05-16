Suşehri'nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Uğurlu ve İlçe Vaizi Hasan Yılmaz tarafından yapıldı.

Yüksel ve beraberindekiler okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirilen fuardaki stantları gezerek, öğrencilerin yaptığı eserleri inceledi.

TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda öğrenciler tarafından güzel çalışmalar ortaya konulduğunu ifade eden Yüksel, "Çocuklarımız, o kadar güzel ilmi deney çalışmaları yapmışlar ki bunlara yatırım yapıldığında, önem verildiğinde neler yapabileceklerinin ipuçlarını gösterdiler. Hepsini canı gönülden kutluyorum." diye konuştu.

Suşehri Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız da TÜBİTAK Bilim Fuarı'na ilçedeki yedi okul 144 projeyle katıldığını belirterek, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizi güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.