Suşehri'nde trafik kazası: 3 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Güngör yönetimindeki 58 EN 081 plakalı otomobilinin lastiği D-100 karayolu Beydeğirmeni köyü yakınlarında patladı. Güngör, patlayan lastiği değiştirmek için aracını yol kenarına park etti. Aynı güzergahta 58 EB 320 plakalı minibüsü ile seyir halinde olan Ekrem Arslan da, Güngör'e yardım etmek için aracını yol kenarına park etti.

Azimet Kaya yönetimindeki 28 NE 577 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki minibüs ve otomobile çarptı.

Kazada sürücü Kaya ile lastik değiştirmek için araçların yanında bulunan Güngör ve Kamil Ersan yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.







