Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Karakaya yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Zafer Yılmaz yönetimindeki 34 VK 1893 plakalı otomobil, Suşehri-Giresun kara yolu Çamlıgöze barajı hidroelektrik santrali yakınlarında kontrolden...
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Karakaya yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.