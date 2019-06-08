Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Zafer Yılmaz yönetimindeki 34 VK 1893 plakalı otomobil, Suşehri-Giresun kara yolu Çamlıgöze barajı hidroelektrik santrali yakınlarında kontrolden...

Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Zafer Yılmaz yönetimindeki 34 VK 1893 plakalı otomobil, Suşehri-Giresun kara yolu Çamlıgöze barajı hidroelektrik santrali yakınlarında kontrolden çıkarak dağın yamacına çarptı.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Karakaya yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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