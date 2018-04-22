Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Oktay Kurt yönetimindeki 58 EP207 plakalı otomobil, Ekrem Erdem Bulvarı Toki Yol Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki korkuluklara daha sonra da beton elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü Kurt ve otomobilde bulunan Yılmaz Arslan yaralandı.
Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Çarpmanın etkisiyle hasar gören elektrik direğinin devrilme riskine karşı Suşehri- Eski Sivas karayolu araç trafiğine kapatılarak, trafik karşı şeritten geliş ve gidiş olarak verildi.