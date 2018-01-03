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Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şerif Kaya yönetimindeki 31 LU 631 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas karayolunun Aydınlar köyü mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle...

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:18
Suşehri'nde trafik kazası: 2 yaralı
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SİVAS (AA) - Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerif Kaya yönetimindeki 31 LU 631 plakalı otomobil, Suşehri-Sivas karayolunun Aydınlar köyü mevkisinde yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak, yol kenarında park halindeki Metin Kurakbelli’ye ait 61 K 14254 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Mürsel Uğurlu (51) ve Sevilay Kaya (40) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
SivasSuşehriTrafik Kazası
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