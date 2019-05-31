Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Şimşek, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yalçın A. yönetimindeki 06 FS 8183 plakalı hafif ticari araç, Yalnızbağlar Mahallesi Sivas Caddesinde, Furkan Şimşek idaresindeki...
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Şimşek, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.