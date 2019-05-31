Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yalçın A. yönetimindeki 06 FS 8183 plakalı hafif ticari araç, Yalnızbağlar Mahallesi Sivas Caddesinde, Furkan Şimşek idaresindeki...

Suşehri'nde trafik kazası: 1 yaralı
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yalçın A. yönetimindeki 06 FS 8183 plakalı hafif ticari araç, Yalnızbağlar Mahallesi Sivas Caddesinde, Furkan Şimşek idaresindeki 58 SG 785 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Şimşek, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


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