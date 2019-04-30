Suşehri'nde TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 460 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Suşehri Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekimine Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, TOKİ yetkilileri ve üyeler katıldı.

Yöresel mimari konseptli projede yapılan 460 konuttan kura çekimine dahil edilen 272'si 2+1 ve 144'ü ise 3+1 evler, noter huzurunda kura ile hak sahiplerini buldu.

Kura çekiminde vatandaşların heyecanlı olduğu görülürken, kurada ismi çıkan kişiler sevinçlerini yakınları ile paylaştı.

Yüksel, burada yaptığı konuşmada konutların ilçeye ve hak sahiplerine hayırlı olmasını dileyerek, "5 yıl önce belediye başkanlığı görevine geldiğimizde TOKİ konutlarıyla ilgili sizlere söz vermiştik. İnşallah bunlardan bir tanesini bugün kura çekimiyle gerçekleşmiş olduk. 460 konutumuz var, parasını yatırıp sabredenlerin bugün mükafat günüdür." dedi.



- Ev hayalleri gerçek oldu



Arpacı köyünde sobalı evde ikamet eden 5 çocuklu Kadir Şahinduran (75) ile Emine Şahinduran (70) çiftinin doğal gazlı ev hayali ise gerçek oldu. TOKİ'nin ilçe merkezindeki projesine başvuran yaşlı çifte kurada ev çıktı. Kurada ismini duyan Emine Şahinduran sevinç yaşadı.

Emine Şahinduran kura sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Allah herkesten razı olsun, iyilerle karşılaştırsın. Allah'ım bizlere de güle güle kullanmayı nasip eylesin." diye konuştu.

Kadir Şahinduran ise köyde soba yakmaya güçlerinin yetmediğini belirterek, "Allah razı olsun herkesten, devletimizden milletimizden razı olsun. Bu yaştan sonra 5 vakit namazımı rahat ve sıcakta kılarım." ifadelerini kullandı.

