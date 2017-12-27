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Suşehri'nde spor malzemesi dağıtıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Hayata Bağlı Gençlik" projesi kapsamında sağlıklı yaşam için spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Suşehri Kaymakamlığı tarafından tertip edilen program kapsamında, ilçede bulunan...

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:22
Suşehri'nde spor malzemesi dağıtıldı
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Hayata Bağlı Gençlik" projesi kapsamında sağlıklı yaşam için spor malzemesi dağıtımı yapıldı.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından tertip edilen program kapsamında, ilçede bulunan özel eğitim sınıfı öğrencilerine ve spor sahaları bulunan köy muhtarlarına spor malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Kemalpaşa İlkokulu Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım programında konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, kaymakamlığın girişimleriyle bir iş adamı tarafından temin edilen 15 bin lira tutarındaki spor malzemelerini dağıtmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmak amacıyla böyle bir uygulamayı yaptıklarını belirten Kaymakam Uzunoğlu, sigara kullanan gençlerin bu alışkanlıktan kurtulmaları halinde onlara bisiklet hediye edileceğini ifade etti.

Sportif faaliyetlere önem verdiklerini kaydeden Uzunoğlu, şöyle konuştu:

"Sağlıklı yaşam öncelikle spordan geçmektedir. Bizler de bu vesileyle iş adamımızın destekleri doğrultusunda, 4 adet tenis masası, bin 500 adet raket topu, 20 takım raket, 15 adet masa tenisi filesi, 100 adet futbol topu, 100 adet voleybol topu, 40 adet basketbol topu, 15 adet voleybol filesi, 50 adet satranç takımı alınmış, bu alınan malzemeler öğrencilerimize ve spor sahası bulunan muhtarlarımıza verilmektedir."

Spor malzemesi dağıtımı programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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Hayata Bağlı Gençlik ProjesiSivasSuşehri
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