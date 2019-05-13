Suşehri'nde

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde çeşitli faaliyetlerle yapılan "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Sivas Farabi Gençlik Merkezi ve Suşehri Gençlik Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen programda Suşehri Kazım Ayan Anadolu Lisesi bahçesinde bir araya gelen gençler, cep telefonlarını bir kenara bırakarak ok, mini golf, matrak gibi bir çok etkinliğe katıldı.

Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, projenin ikinci ayağını Sivas Farabi Gençlik Merkezi ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gençleri sosyal medyadan uzak tutmayı amaçladıklarını belirten Zorlu, "Amacımız gençlerimizi sosyal medyadan bir anda olsa uzaklaştırarak sosyalleşmelerini sağlamak, onlara sıcak, samimi bir arkadaşlık ortamı sağlamak ve bu anlamda hizmet vermek. Bu projeler vesilesiyle gençler bir araya gelerek samimi ve sıcak bir ortam oluşturuyorlar." dedi.