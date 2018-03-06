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Suşehri'nde "Sosyal Medya ve Siber Suçlar" konferansı

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde "Sosyal Medya ve Siber Suçlar" konulu konferans düzenlendi. Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Suşehri İlçe Temsilciliği tarafından tertip edilen konferans, Kazım Ayan Anadolu Lisesi ve Semiha Yıldırım...

06 Mart 2018 Salı 16:56
Suşehri'nde
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SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde "Sosyal Medya ve Siber Suçlar" konulu konferans düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TUGVA) Suşehri İlçe Temsilciliği tarafından tertip edilen konferans, Kazım Ayan Anadolu Lisesi ve Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesinde ayrı ayrı düzenlendi.

TUGVA Sivas İl Medya ve İletişim Koordinatörü Abdullah Sefa Birkiye tarafından verilen konferansta, internet kullanımının faydaları ve zararları hakkında bilgi verildi.

İnternet üzerinden işlenen suçlar hakkında bilgi veren Birkiye, internetin topluma ve gençliğe faydalı bir biçimde kullanılması gerektiğini söyledi.

Konferansın amacının öğrencileri internette karşılaşabilecekleri her türlü tehlikeden uzak tutmak, aydınlatmak, gençlerin interneti güvenli ve faydalı bir şekilde kullanmalarını sağlamak olduğunu belirten Birkiye, internet ortamının sanal olsa da suçun gerçek olduğunu ve bunun hukuki yaptırımlarının bulunduğunu ifade etti.

Özellikle sosyal medyadaki paylaşımlar konusunda öğrencilere uyarılarda bulunan Birkiye, "Dijital dünyada izler silinmez. Bilgisayar ve akıllı cep telefonlarınızdaki bütün veriler defalarca silinmiş olsa dahi yine de geri getirilebilir. Bu nedenle sizleri daha sonra zor durumda bırakacak paylaşımlarınız hakkında daha dikkatli olun." dedi.

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SivasKonferansSuşehri
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