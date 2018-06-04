Suşehri'nde

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Sıfır Atık Projesi" tanıtım toplantısı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından himaye edilen Sıfır Atık Projesi tanıtım toplantısı İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşti.

Geri dönüşümün önemine değinen ilçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, projeyle ilgili ev kadınlarının özellikle bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü resmi kurumlarda toplanan atıklarla, evlerde toplanan atıklar bir değildir. Bunun bilincini ev kadınlarımıza anlatılması gerekiyor. Bizler bu projeyi önemsiyoruz. Çünkü 2007 yılında Giresun'un Çanakçı ilçesinde görevliyken, o zamanlar köylerdeki çöpleri toplatıp satışını yapmıştık. Hem çevreyi temiz tutmak ve hem de gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak amacıyla bu projeyi en iyi şekilde hayata geçirmeliyiz."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şube Müdürü İbrahim Kaya ise projenin genel detayları hakkında slayt eşliğinde bilgiler verdi.

Toplantıya, Akıncılar Kaymakamı Akın Karagöz, Gölova Kaymakamı Ali İhsan Başak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.