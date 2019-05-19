Suşehri'nde şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar yemeği

SİVAS (AA)- Sivas'ın Suşehri ilçesinde şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi.

Program, Suşehri Belediye Başkanlığı tarafından, belediyeye ait sosyal tesislerde gerçekleştirildi.

İftar öncesinde Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve eşi Gülseren Yüksel davetlileri kapıda karşıladı.

İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya tarafından yapılan dua ve okunan ezanın ardından oruçlar açıldı.

Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu vatan, çok kıymetlidir. Bu vatan, çok değerlidir. Bu topraklar, şehit kanlarıyla sulanmış topraklardır. Bu toprakları, vatanı, devleti, ülkeyi korumak için hepimiz, kanımızın son damlasında kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Programa, Kaymakam Vekili Çağlar Partal, şehit aileleri ve gaziler ile davetliler katıldı.