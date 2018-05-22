Suşehri'nde şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

SİVAS (AA) - Suşehri ilçesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda konuşan Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, şehitler ve gazilerin bu cennet vatan için en değerli varlıklar olduğunu söyledi.

Şehitlerin vatan için hiç düşünmeden canlarını feda ettiklerini belirten Uzunoğlu, şöyle konuştu:

"Onların geriye bıraktıkları emanet de bizim için en kıymetli ve en değerli emanettir. Sizler her zaman başlarımızın tacısınız. Ne zaman dilerseniz kapımızda, telefonumuzda mesai saati gözetmeksizin sizler için ardına kadar açıktır. Bizler büyük bir aileyiz. Devletimiz bu doğrultuda tüm imkanlarını seferber etmiştir. Davetimizi geri çevirmeyerek bizleri kırmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesinin temenni ediyorum."

Programda Suşehri İlçe Müftüsü Yaşar Kaşkaya, şehitler için dua etti.

Programa, Suşehri Kaymakamı Uzunoğlu'nun eşi Arda Uzunoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Duran Vuranok, şehit aileleri ve gaziler katıldı.