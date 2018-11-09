Suşehri'nde sağlık taraması

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde, vatandaşlara sağlık taraması yapıldı.

Hükümet Konağı bahçesinde, Sağlık Yüksekokulu, Toplum Sağlığı Merkezi ve Suşehri Devlet Hastanesi tarafından organize edilen sağlık taramasında vatandaşların açlık ve tokluk şekerleriyle birlikte tansiyonları ölçüldü.

Sağlık Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Feride Taşkın Yılmaz, diyabet hastalığınında farkındalık yaratmak amacıyla 3 kurumun katılımıyla ücretsiz sağlık taraması programı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksekokulu öğrencileri tarafından diyabet eğitimi ve kan şekeri taraması gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Bizlere destek verenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yılmaz, sağık taramasından 240 kişinin faydalandığını söyledi.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel de sağlık taraması yapan standı ziyaret ederek, tarama hakkında bilgi aldı ve şeker ölçümü yaptırdı.